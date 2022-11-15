Синєгубов розказав про перспективи відновлення електропостачання в Харкові та області

По Харкову окупанти завдали 2 удари ракетами типу С-300, по Чугуївському району – 4. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно приступити до ліквідацій наслідків зможемо після відбою сигналу тривоги”, – зауважив він.

За його словами, у посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням.

“Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику”, – заявив Синєгубов.