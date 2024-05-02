Синоптики розповіли, якою буде погода у Великодній тиждень

До 5 травня в Україні буде тепла та майже безхмарна погода. На Великдень у західних та північних областях можливі короткочасні дощі, а вже з 6 травня дощі і грози очікуються у більшості областей, крім південного сходу.

Про це в етері телемарафону заявила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

“До Великодня, до 5 травня, територія України продовжує перебувати в полі підвищеного тиску, тобто під впливом антициклону, який забезпечив нам малохмарну погоду без опадів з доволі комфортними значеннями температури”, — сказала вона.

За словами синоптикині, 5 травня у більшості областей тепла, суха погода ще буде утримуватися, “але почнеться певна перебудова”.

“У західних та північних областях місцями можуть бути короткочасні невеликі дощі і окремі грози. На Київщині це буде більше на півночі області, в північно-східній частині. В західних областях це буде інший процес по південно-західних регіонах”, — сказала Птуха.

За її словами, 6-7 травня у більшості областей, крім південного сходу, очікується надходження атмосферного фронту, який матиме вплив на більшу частину території України — в багатьох регіонах будуть короткочасні дощі, окремі грози.

“На території України цей фронт буде пролягати 7 і дещо 8 травня, а 9 травня знову вже буде впливати антициклон, який надійде з півночі. Погода буде без опадів, але дещо нижчі значення температури”, — сказала синоптикиня.