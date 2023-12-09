Суспільство

Синоптики прогнозують невеликий сніг, місцями з дощем, та ожеледицю

9 Грудня 2023 20:58
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В Україні 10 грудня у східних, північно-східних та Дніпропетровській областях буде невеликий сніг, мокрий сніг і дощ, місцями ожеледиця; у Запорізькій, Херсонській областях та Криму невеликий, вночі помірний дощ, вдень на крайньому заході країни невеликий сніг; на решті територій без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на правобережжі місцями туман. На дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях до 8° морозу, вдень близько 0°; на півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в неділю, 10 грудня, без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 11 грудня, у східних областях України помірний, у західних, подекуди в північних та центральних областях невеликий мокрий сніг, місцями з дощем; на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах, крім Херсонської, Запорізької областей та Криму, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі в північно-східних і західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла).

У Києві 11 грудня місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°С.


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