Суспільство

Синоптики прогнозують дощі та похолодання
14 Жовтня 2024 14:28
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Харківський сад ім. Т.Г. Шевченко / Фото: Суспільне

У більшості регіонів України, крім центру та півдня, у вівторок, 15 жовтня, пройдуть дощі, температура знижується – вночі 3-8° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, вдень і в західних, східних і Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний із переходом у північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та східних областях 12-17°.

На високогір’ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у вівторок невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

У середу, 16 жовтня, синоптики прогнозують невеликий (у Криму помірний) дощ, у західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в західних областях сильні заморозки в повітрі 0-3°, на решті території 3-8° тепла, вдень температура 9-14°, у північній частині 6-11°.

У Києві в середу невеликий дощ, вітер північно-західний. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.


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