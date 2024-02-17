Синоптики фіксують “аномально теплий лютий” у Харкові

13 і 14 лютого 2024 року в Харкові були найтеплішими за попередні 79 років: синоптики зафіксували в місті підвищення температури до 9,1 градусів тепла, повідомляє Суспільне.

Це пов’язано з теплим повітрям, яке прийшло з Середземноморʼя та Балканського півострова, розповів синоптик регіонального гідрометеоцентру Ігор Кібальчич.

“Температура зараз — десь на 6-12 градусів вища за норму. Можливо, на інших метеостанціях також були рекорди. Лютий буде теплим, аномально теплим стосовно норми”, — говорить синоптик.

Рекорди тепла були пов’язані з теплою повітряною масою, яка надійшла до нас із районів Середземномор’я та Балканського півострова. На фоні поля зниженого тиску у нас фіксували невеликі опади, переважно дощ.

На погоду взимку також впливає глобальна зміна клімату.

“Середня температура набагато вище за норму зазвичай, а періоди аномальних морозів та холодів бувають дуже короткими — 2-3 дні за всю зиму. А взагалі аномалія більше з плюсом по планеті в цілому, і в нас у тому числі”, — розказав Ігор Кібальчич.

Синоптичні процеси постійно змінюються, каже Кібальчич.

“Якщо повітряні потоки з південного заходу, у нас хвиля тепла, тобто аномально високі температури. Потім проходить циклон і вже за циклоном надходить холодне повітря з півночі або північного сходу. І в цю зиму досить-таки часті коливання: і температури повітря, і опади у різній фазі, тобто і дощ, і сніг, і снігова крупа. Взагалі можна сказати, що зимовий період нестійкий та вологий у нас по області та по місту”, — розповів синоптик.

Поки що складно сказати, коли настане метеорологічна весна, тому що у нас періоди потепління змінюються на періоди похолодання і поки що у прогнозах ми не бачимо стабільного тепла, принаймні до кінця місяця.