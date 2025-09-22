        Суспільство

        Сили спецоперацій знищили пускову установку та РЛС російського С-400 у Калузькій області

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 11:26
        читать на русском →
        ЗРК С-400 / Фото ілюстративне: mil.ru
        ЗРК С-400 / Фото ілюстративне: mil.ru

        У ніч на 5 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 у Калузькій області. У результаті атаки було знищено пускову установку та радіолокаційну станцію.

        Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

        “Після отримання візуального підтвердження обʼєкта, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        В результаті ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.

        РЛС С-400 “Тріумф” / Фото: РосЗМІ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини