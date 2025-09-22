Сили спецоперацій знищили пускову установку та РЛС російського С-400 у Калузькій області

У ніч на 5 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 у Калузькій області. У результаті атаки було знищено пускову установку та радіолокаційну станцію.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

“Після отримання візуального підтвердження обʼєкта, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження”, – йдеться в повідомленні.

В результаті ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.