Сили РФ “прискорили” просування до Покровська – розвідка Британії

Російські військові протягом останнього тижня прискорили наступ на місто Покровськ, але «невдовзі вони можуть сповільнити темп», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони Британії розповіло, що російські Сухопутні війська «протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України».

«Війська РФ дуже ймовірно вже знаходяться в межах десяти кілометрів від краю міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти поблизу Покровська», – йдеться в заяві розвідки.

У відомстві наголосили, що «Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання».

«Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі», – додали в розвідці.

Між тим, за даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку сьогодні найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, сім боїв – ще тривають.

Всього від початку доби відбулося 91 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.