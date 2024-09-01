Сили РФ “прискорили” просування до Покровська – розвідка Британії

Російські військові протягом останнього тижня прискорили наступ на місто Покровськ, але «невдовзі вони можуть сповільнити темп», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.
Головне управління розвідки Міністерства оборони Британії розповіло, що російські Сухопутні війська «протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України».
«Війська РФ дуже ймовірно вже знаходяться в межах десяти кілометрів від краю міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти поблизу Покровська», – йдеться в заяві розвідки.
У відомстві наголосили, що «Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання».
«Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі», – додали в розвідці.
Між тим, за даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку сьогодні найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, сім боїв – ще тривають.
Всього від початку доби відбулося 91 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
- На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.
- На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.
- На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Вісім боєзіткнень завершилися, ще два – триває.
- Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Роздолівка оборонцями української землі відбито п’ять атак противника.
- На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Майське, ще одна атака триває в районі Маркового.
- На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак у районі Торецька та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще два боєвих зіткнення тривають. Противник активно застосовує штурмову авіацію.
- Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають три атаки окупаційної армії. Поблизу Костянтинівки та Георгіївки українські захисники відбили 11 атак противника.
- На Времівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Триває бій.
- На Оріхівському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили. Проте, ведуть постійні обстріли населених пунктів з усіх наявних зразків озброєння. Завдали ударів некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці.
- На Придніпровському напрямку ворог безуспішно один раз спробував атакувати наших оборонців.