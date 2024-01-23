Сили ППО знищили 21 ворожу ракету

Вночі, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф.);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.