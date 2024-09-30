Суспільство

Сили ППО збили понад 60 “шахедів” та одну авіаційну ракету
30 Вересня 2024 08:50
читать на русском →
ппо
Українські зенітники біля знищеного російського ударного дрону / Фото: Повітряне командування "Центр"

У ніч на 30 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА, про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

  • однієї балістичної ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму;
  • однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;
  • однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 73 ударних БпЛА типу “Shahed”.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed” у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 

“Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота”, – повідомили Повітряні Сили.

Це вже 32 ніч поспіль, коли ворог атакує Україну ударними БпЛА.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Вересня 2024 11:33

Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців
30 Вересня 2024 12:14

Bloomberg: Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі
30 Вересня 2024 09:56

Правоохоронці України та Чехії викрили шахраїв, які ошукали громадян ЄС на майже 56 млн грн
30 Вересня 2024 09:07

Частину України накрила пилова буря
30 Вересня 2024 08:50

Сили ППО збили понад 60 “шахедів” та одну авіаційну ракету
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки