Кримінал

Сили ППО збили 56 дронів і 2 ракети
20 Листопада 2024 11:49
читать на русском →
ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З вечора 19 листопада російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 122 безпілотники типу “Shahed” та інші БПЛА невстановленого типу, зенітну керовану ракету С-300 і 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69. 56 ворожих дронів та 2 ракети вдалося знищити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За їхніми даними, станом на 11:00 підтверджено знищення двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БПЛА в Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Додатково повідомляється, що ще 58 безпілотників були знищені у різних регіонах, а 6 дронів вийшли за межі українського повітряного простору, з них 5 повернулися в Росію, а 1 – у Білорусь.

Ракета С-300 була застосована для удару по Харківщині, а ракети Х-59/69 спрямовувалися на Дніпропетровщину, Чернігівщину та Сумщину.

Відбиття ворожих атак здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Листопада 2024 11:35

Пєсков заперечив ймовірність замороження війни в Україні 
20 Листопада 2024 10:31

Путін готовий поговорити з Трампом щодо замороження війни по лінії фронту, – Reuters
20 Листопада 2024 09:31

У Києві посилили заходи безпеки
20 Листопада 2024 09:15

Американське посольство попередило про ймовірний масований ракетний обстріл 20 листопада
20 Листопада 2024 08:26

ЦПД: Українські сили завдали удару по заводу дронів і арсеналу зброї в РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки