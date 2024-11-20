Сили ППО збили 56 дронів і 2 ракети

З вечора 19 листопада російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 122 безпілотники типу “Shahed” та інші БПЛА невстановленого типу, зенітну керовану ракету С-300 і 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69. 56 ворожих дронів та 2 ракети вдалося знищити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За їхніми даними, станом на 11:00 підтверджено знищення двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БПЛА в Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Додатково повідомляється, що ще 58 безпілотників були знищені у різних регіонах, а 6 дронів вийшли за межі українського повітряного простору, з них 5 повернулися в Росію, а 1 – у Білорусь.

Ракета С-300 була застосована для удару по Харківщині, а ракети Х-59/69 спрямовувалися на Дніпропетровщину, Чернігівщину та Сумщину.

Відбиття ворожих атак здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.