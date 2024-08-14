Сили ППО вночі знищили 17 із 23 «Шахедів»

Вночі 14 серпня Сили оборони України знищили 17 із 23 російських ударних безпілотників типу Shahed.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За його словами, вночі 14 серпня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області і 23 ударними БПЛА типу Shahed із районів Чауда (тимчасово окупований Крим), а також Єйська і Курська.

У протиповітряному бою мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ збили 17 ворожих дронів у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.