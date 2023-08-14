Суспільство

Сили ППО вночі знищили 15 дронів та 8 Калібрів, якими окупанти атакували Одесу

14 Серпня 2023 07:25
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одеса, бпла, пожежа, ракетні обстріли

Російські окупанти вночі 14 серпня тричі атакували Одесу, сили протиповітряної оборони збили 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу “Калібр”, уламки збитих ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

“Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу “Калібр”.

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті”.

Повідомляється, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.

Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.

Зазначається, що на двох об’єктах спалахнув вогонь, над ліквідацією якого працюють пожежники.

Попередньо, за даними Сил оборони півдня, відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, їм надали медичну допомогу.


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