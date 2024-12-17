Суспільство

Сили оборони знищили десятки військових КНДР на Курщині
17 Грудня 2024 14:45
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війна, кндр, курська операція
Військові КНДР у Курській області / Кадри з відео 95 ОДШБр

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили північнокорейську піхоту в Курській області Росії за допомогою дронів.  

За даними пресслужби 8-го полку ССО, протягом трьох днів воїни загону UA_REG ліквідували 50 ворожих солдатів та поранили ще 47. Крім цього, українські військові знищили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та квадроцикл противника.  

95-та десантно-штурмова бригада також показала відео боїв і повідомила про понад 50 загиблих та більше 100 тяжко поранених ворожих солдат лише за два дні штурмів.  

У пресслужбі підкреслили, що стверджувати про участь саме північнокорейських солдатів можна буде після того, як “якийсь кореєць у полоні розкаже про свою нелегку долю”.


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