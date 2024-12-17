Сили оборони знищили десятки військових КНДР на Курщині

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили північнокорейську піхоту в Курській області Росії за допомогою дронів.

За даними пресслужби 8-го полку ССО, протягом трьох днів воїни загону UA_REG ліквідували 50 ворожих солдатів та поранили ще 47. Крім цього, українські військові знищили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та квадроцикл противника.

95-та десантно-штурмова бригада також показала відео боїв і повідомила про понад 50 загиблих та більше 100 тяжко поранених ворожих солдат лише за два дні штурмів.

У пресслужбі підкреслили, що стверджувати про участь саме північнокорейських солдатів можна буде після того, як “якийсь кореєць у полоні розкаже про свою нелегку долю”.