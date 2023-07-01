Політика

Сили оборони знищили близько 230 тис. орків

1 Липня 2023 08:54
14
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 01.07.23 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 228870 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4042 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
  • артилерійських систем – 4162 (+35) од,
  • РСЗВ – 632 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 389 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 580 (+11).

Дані уточнюються.


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