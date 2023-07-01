Сили оборони знищили близько 230 тис. орків

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 01.07.23 вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 228870 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4042 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
- артилерійських систем – 4162 (+35) од,
- РСЗВ – 632 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 389 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 580 (+11).
Дані уточнюються.