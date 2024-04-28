Кримінал

Сили оборони знищили 4 “шахеди”

28 Квітня 2024 08:42
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Внаслідок ворожого удару БПЛА по Миколаєву пошкоджено будівлю готелю. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі / Фото ДСНС

У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», зенітною керованою ракетою С-300 та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.


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