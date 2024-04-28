Сили оборони знищили 4 “шахеди”

У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», зенітною керованою ракетою С-300 та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.