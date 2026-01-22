Сили оборони знешкодили 80 ворожих БПЛА

У ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Реклама

Реклама

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях”, йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.