        Події

        Сили оборони знешкодили 80 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        22 Січня 2026 09:20
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ
        Ілюстративне фото / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

        У ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

        Реклама
        Реклама

        Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях”, йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини