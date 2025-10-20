Сили оборони знешкодили 38 ворожих БПЛА

У ніч на 20 жовтня (з 19:00 19 жовтня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.