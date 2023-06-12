Сили оборони збили ювілейний, 300-й російський гелікоптер

Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначимо, що це 300-й гвинтокрил, збитий силами оборони з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначимо, що це 300-й гвинтокрил, збитий силами оборони з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
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