Політика

Сили оборони збили ювілейний, 300-й російський гелікоптер

12 Червня 2023 18:53
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втрати ворога

Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що це 300-й гвинтокрил, збитий силами оборони з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.


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