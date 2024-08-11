Суспільство

Сили оборони збили 53 ударних БПЛА
11 Серпня 2024 12:42
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"Шахед" приземлили у Дніпропетровській області за допомогою засобів РЕБ. Архівне фото / Фото НПУ

У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував 4-ма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії.

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

“Стосовно російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних”, – написав Олещук.


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