Суспільство

Сили оборони за тиждень знищили три російські Су-25

16 Жовтня 2023 12:28
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війна

Сили оборони знищили ще один винищувач Су-25 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, втрати ворога на напрямку склали: 472 особи і 36 одиниць військової техніки окупантів.

За даними Сил оборони, було знищено: літак Су-25, чотири бойові броньовані машини, вісім артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 13 безпілотників, шість одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також знищено склад боєприпасів загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ОСУВ “Таврія” за добу виконали 1321 вогневе завдання.

За останню добу окупанти завдали два ракетних та 35 авіаударів, провели 47 боєзіткнень та здійснили 906 артобстрілів на Таврійському напрямку.

“Є висока загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.


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