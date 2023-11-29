Суспільство

Сили оборони за минулу добу ліквідували більше тисячі окупантів

29 Листопада 2023 08:21
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 327 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 БПЛА, 32 артсистеми та 27 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 327 580 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків – 5538 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 312 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 7908 (+32) од.;
  • РСЗВ – 910 (+3) од.;
  • засоби ППО – 600 (+3) од.;
  • літаків – 323 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39) од.;
  • крилаті ракети – 1567 (+2) од.;
  • кораблі/катери – 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од.;
  • спеціальна техніка – 1121 (+8) од.

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