Політика

Сили оборони відбили атаки біля Соледару і ще 13 населених пунктів – Генштаб

19 Січня 2023 06:48
43
війна

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

В той же час противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил російської федерації та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

В той же час, збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2023 11:11
15

Резніков і Кулеба просять Захід надати Україні танки
19 Січня 2023 11:26
20

Екс-керівнику “Нафтогаза” Коболєву повідомлено про підозру
19 Січня 2023 09:43
105

Зеленський не розуміє, чи жив Путін
19 Січня 2023 09:18
76

РФ має намір перекинути кілька “Армат” в Україну – розвідка Британії
19 Січня 2023 09:06
56

Франція вивчає можливість направити Україні танки Leclerc
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки