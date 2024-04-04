Суспільство

Сили оборони відбили 39 атак на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, – Генштаб

4 Квітня 2024 19:46
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війна
Танк Сил оборони України / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог настуальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.


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