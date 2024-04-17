Сили оборони відбили 34 ворожі штурми на Бахмутському та Новопавлівському напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.
- На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, російське військо здійснило 2 марні атаки на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.