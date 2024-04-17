Суспільство

Сили оборони відбили 34 ворожі штурми на Бахмутському та Новопавлівському напрямках

17 Квітня 2024 20:08
читать на русском →
війна
Українські військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади ведуть вогонь з міномету / Фото: REUTERS

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.
  • На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, російське військо здійснило 2 марні атаки на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Квітня 2024 20:29

Палата представників опублікувала законопроєкт про допомогу Україні. Що він передбачає
17 Квітня 2024 20:08

Сили оборони відбили 34 ворожі штурми на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
17 Квітня 2024 18:49

Джонсон назвав дату голосування за пакет допомоги для України
17 Квітня 2024 17:37

Німеччина започатковує коаліцію з пошуку для України систем ППО
17 Квітня 2024 17:14

Цієї п’ятниці відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки