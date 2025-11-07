Сили оборони стримують ворога: від початку доби – 138 бойових зіткнень

Сили оборони продовжують утримувати позиції та не допускають просування російських військ углиб української території. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00 7 листопада.

Від початку доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Під ворожим артилерійським вогнем опинилися прикордонні громади Сумщини – зокрема Бобилівка, Нововасилівка, Гірки, Бачівськ, Бруски та Уланове.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбуваються п’ять боєзіткнень, чотири з них тривають. Окупанти завдали авіаударів та здійснили майже сотню обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку тривають бої в районах Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку ворог атакував сім разів.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Лише під Покровськом російські війська здійснили 45 спроб штурму, з яких українські військові відбили 39. Шість боєзіткнень продовжуються.

На Придніпровському напрямку відбито дві атаки загарбників біля Антонівського мосту.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Бойові дії тривають.