Суспільство

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, – Генштаб

5 Жовтня 2023 07:51
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війна

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби, 4 жовтня, відбулося 57 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. 

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник без успіху намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни без успіху намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Окупанти здійснили понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. 

На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.  

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону у Бєлгородській області.


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