Суспільство

Сили оборони Півдня збили 11 ворожих безпілотників

6 Жовтня 2023 07:47
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бпла, ппо

Росія завдала чергового масового удару безпілотниками типу “Шахед” по півдню України. Силам ППО вдалось збити 11 дронів.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

“Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України”, – сказано у повідомленні.

Силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.

Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

“Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав’я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали”, – розповіли в Силах оборони півдня.


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