Сили оборони минулої доби ліквідували більше тисячі окупантів

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували понад тисячу окупантів, 31 ворожу ББМ та 6 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 339 850 (+1 030) осіб,
- танків − 5655 (+19) од,
- бойових броньованих машин − 10 560 (+31) од,
- артилерійських систем − 8 070 (+6) од,
- РСЗВ − 919 (+0) од,
- засобів ППО − 605 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 154 (+18),
- крилатих ракет − 1 586 (+0),
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 636 (+13) од,
- спеціальної техніки − 1 168 (+6) од.