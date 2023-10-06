Суспільство

Сили оборони ліквідували ще 620 російських загарбників та 20 танків

6 Жовтня 2023 09:14
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війна

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем та 29 безпілотників противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 281090 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків – 4777 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин – 9082 (+30) од.;
  • артилерійських систем – 6666 (+23) од.;
  • РСЗВ – 806 (+2) од.;
  • засоби ППО – 540 од.;
  • літаків – 315 од.;
  • вертольотів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29) од.;
  • крилаті ракети – 1530 од.;
  • кораблі/катери – 20 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35) од.;
  • спеціальна техніка – 951 (+3) од.

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