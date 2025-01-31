Сили безпілотних систем підтвердили використання далекобійних БПЛА-бомбардувальників

Командування Сил безпілотних систем (СБС) підтвердило використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати відстань до 2000 км.

Про це повідомляють Сили Безпілотних Систем України.

“Російська пропаганда постійно заявляє про “збиття” подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14-го Окремого Полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде”, – йдеться у повідомленні.

Командування також звертається до медіа з проханням використовувати інформацію лише з офіційних джерел. Багато з операцій Сил безпілотних систем не можуть бути публічно висвітлені, але вони наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога.