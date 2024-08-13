Суспільство

Силам оборони передали 23 тонни вилучених російських автозапчастин
13 Серпня 2024 16:17
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дбр
На потреби сил оборони передано 23 тонни російських автозапчастин, які були вилучені під час розслідування / Фото: ДБР

До однієї з військових частин правоохоронці передали 23 тонни автозапчастин російського концерну “ГАЗ” вартістю близько 5,7 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначено, що працівники ДБР спільно із Київською митницею запобігли ввезенню на територію України цих автозапчастин у серпні 2023 року.

З метою обходу санкцій представники країни-агресора планували поставити до нашої держави контрабандну продукцію через треті країни.

“Товар спочатку оформлювався на білоруські фірми-прокладки, надалі направлявся на адресу європейських компаній, які вже начебто офіційно експортували продукцію до України”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили оборудку під час спроби оформлення товару на Київській митниці у серпні 2023 року. Під час перевірки супровідних документів було встановлено, що запчастини постачаються за контрактом із розрахунками у російських рублях.

Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура, банківський рахунок якої відкрито в країні-агресорі.

Товари російського виробництва вилучено у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110-2 КК України). Відтепер їх за призначенням будуть використовувати українські військові.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Слідство триває.


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