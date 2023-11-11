Світоліна зустрілася з військовослужбовцями підрозділу “Хартія”

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала Харків.

У своєму X (колишній Twitter) українка розповіла про зустріч з військовослужбовцями добровольчого підрозділу «Хартія»:

“Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ “Хартія”.

Для мене велика честь особисто подякувати героям.

Наша визвольна боротьба триває.

Тільки разом ми зможемо перемогти.

Слава Україні”, – написала Світоліна.

У мережі вона оприлюднила фотозвіт з Харкова, показавшись разом із письменником Сергієм Жаданом та керівником добровольчого підрозділу Всеволодом Кожемяко.