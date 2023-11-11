Спорт

Світоліна зустрілася з військовослужбовцями підрозділу “Хартія”

11 Листопада 2023 09:13
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теніс

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала Харків.

У своєму X (колишній Twitter) українка розповіла про зустріч з військовослужбовцями добровольчого підрозділу «Хартія»:

“Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ “Хартія”.
Для мене велика честь особисто подякувати героям.
Наша визвольна боротьба триває.
Тільки разом ми зможемо перемогти.
Слава Україні”, – написала Світоліна.

У мережі вона оприлюднила фотозвіт з Харкова, показавшись разом із письменником Сергієм Жаданом та керівником добровольчого підрозділу Всеволодом Кожемяко.


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