Світоліна зустрілася з військовослужбовцями підрозділу “Хартія”

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала Харків.
У своєму X (колишній Twitter) українка розповіла про зустріч з військовослужбовцями добровольчого підрозділу «Хартія»:
“Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ “Хартія”.
Для мене велика честь особисто подякувати героям.
Наша визвольна боротьба триває.
Тільки разом ми зможемо перемогти.
Слава Україні”, – написала Світоліна.
У мережі вона оприлюднила фотозвіт з Харкова, показавшись разом із письменником Сергієм Жаданом та керівником добровольчого підрозділу Всеволодом Кожемяко.
Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ "Хартія" @khartiia 💪🏼— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) November 10, 2023
Для мене велика честь особисто подякувати героям 🙏🏼
Наша визвольна боротьба триває.
Тільки разом ми зможемо перемогти.
Слава Україні 🇺🇦✊🏼 pic.twitter.com/HXkXIIU2Be