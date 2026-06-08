Світоліна втратила місце в топ-8, Костюк і Олійникова оновили рекорди: оновлено рейтинг WTA

Після завершення Ролан Гарросу одразу дві українські тенісистки досягли найкращих рейтингів у кар’єрі. Марта Костюк піднялася на 12-те місце у WTA, а Олександра Олійникова вперше увійшла до топ-60 світового рейтингу, повідомляє Суспільне Спорт.

Найвище місце серед українок продовжує посідати Еліна Світоліна. Попри вихід до чвертьфіналу турніру, де вона поступилася Марті Костюк, Світоліна втратила одну позицію та тепер займає восьме місце у світовому рейтингу з 4315 очками.

Головним проривом серед українок стала Марта Костюк. Після виходу до півфіналу Ролан Гарросу вона піднялася з 15-го на 12-те місце у рейтингу WTA. Це найкращий результат у кар’єрі тенісистки. На турнірі Костюк обіграла Світоліну та стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу Ролан Гарросу.

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Ще один особистий рекорд встановила Олександра Олійникова. Після виходу до третього кола Грендслему вона піднялася одразу на 14 позицій і тепер посідає 51-ше місце у світовому рейтингу.

Водночас Даяна Ястремська опустилася на чотири сходинки та займає 49-те місце. Юлія Стародубцева перебуває на 57-й позиції, Ангеліна Калініна — на 69-й, а Дарія Снігур піднялася на дев’ять місць і тепер є 84-ю ракеткою світу.

У верхній частині рейтингу WTA перша трійка залишилася без змін. Лідеркою залишається Аріна Сабалєнка, за нею йдуть Єлена Рибакіна та Іга Швьонтек. Переможниця Ролан Гарросу Мірра Андрєєва піднялася на дві позиції та стала шостою ракеткою світу.

У чоловічому рейтингу ATP також не відбулося змін у першій трійці. Лідером залишається Яннік Сіннер, другим — Карлос Алькарас, третім — чемпіон Ролан Гарросу-2026 Александр Звєрєв.

Серед українців найвище місце посідає Віталій Сачко, який перебуває на 215-й позиції. Найбільший прогрес продемонстрував Вадим Урсу, який піднявся одразу на 93 місця і тепер займає 378-й рядок рейтингу ATP.