Світоліна перемогла “нейтральну” Калінську на турнірі WTA 1000 в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в першому колі турніру WTA 1000 в Дубаї, перемігши “нейтральну” спортсменку Анну Калінську у двох сетах.

До основної сітки турніру в Дубаї потрапили чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Змагання розпочала Даяна Ястремська, яка у першому колі здолала польку Магду Лінетт у двох сетах.

Еліна Світоліна вийшла на корт другою і виграла свою гру проти Анни Калінської. У другому колі турніру вона зустрінеться з переможницею матчу між Ребеккою Шрамковою (Словаччина) та Кларою Таусон (Данія).