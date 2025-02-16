Спорт

Світоліна перемогла “нейтральну” Калінську на турнірі WTA 1000 в Дубаї
16 Лютого 2025 18:43
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Еліна Світоліна / Фото: REUTERS
Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в першому колі турніру WTA 1000 в Дубаї, перемігши “нейтральну” спортсменку Анну Калінську у двох сетах.

До основної сітки турніру в Дубаї потрапили чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Змагання розпочала Даяна Ястремська, яка у першому колі здолала польку Магду Лінетт у двох сетах.

Еліна Світоліна вийшла на корт другою і виграла свою гру проти Анни Калінської. У другому колі турніру вона зустрінеться з переможницею матчу між Ребеккою Шрамковою (Словаччина) та Кларою Таусон (Данія).


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