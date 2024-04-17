Суші: види та особливості приготування

З того часу як світ дізнався про ці маленькі японські ласощі, які повністю відрізняються від звичної їжі європейців, вони не втрачають своєї популярності й понині. Основна причина популярності суші є те, що на приготування страви потрібно витратити мало часу. Ще однією причиною популярності страви є її універсальність. Суші ідеально підходять для повсякденного споживання, а можна замовити роли й на святковий стіл. Ну які іменини без суші? Суші знижки на день народження, стане приємним бонусом тому, хто вирішить замовити в цей чудовий день суші для себе та своїх друзів.

Як готують суші в Японії?

Сьогодні дуже часто замість того, щоб витрачати час на приготування їжі, можна просто замовити чудову і корисну страву з доставкою. А як готують суші японці? Японські суші відрізняються великою кількістю свіжої риби та морепродуктів. Рис для суші готують зі спеціального кругло зернистого сорту. Японський рис містить велику кількість крохмалю, який тримає потрібну форму суші та не розвалюється в процесі вживання. Насправді японці вважають саме рис головною складовою суші. Навіть для цього японські кухарі проходять тривале навчання, щоб навчитися правильно варити рис. Суші в Японії вважаються свіжими тільки протягом трьох годин після приготування. Адже рис має залишатися ще теплим при споживанні страви, щоб відчувався контраст з холодною рибою.

Риба для японських суші береться, як правило, сира, а саме свіжовиловлена. Коли немає можливості використати найсвіжішу рибу, то замінюють її на ферментовану. Суші японці формують вручну: ліплять кульки з рису, а зверху притискають шматочок сирої риби чи іншу начинку. Найчастіше японці надають перевагу такій рибі:

тунець;

жовтий хвіст (японська лакедра);

лосось.

Інколи можна побачити, що між рисом і рибою кладуть трохи васабі. Цікавим фактом є те, що саме нігірі-суші японці їдять руками, а не паличками, як ми звикли вважати. Суші трохи занурюють тією стороною, де знаходиться риба, в соєвий соус і відразу відправляють у рот, повільно пережовуючи.

Що таке макі суші

Макідзуші, як називають їх японці, це рол з начинкою з рису, морепродуктів і овочів, загорнутих у лист норі. Дуже велике значення японці приділяють якості й свіжості продуктів. Для приготування макі, на лист водорості норі кладуть шарами:

правильно зварений та заправлений оцтом рис;

потім риба чи морепродукти;

зверху свіжий огірок або авокадо.

Та згортають лист норі у тугий джгут. Подають макі суші із соусами: соєвим і васабі. А також з маринованим імбиром, який допомагає очищати смакові рецептори між прийманням різних видів суші. Одним із варіантів макі є гункан макі. Дана страва нагадує нігірі-суші, оскільки складається з грудочки рису та шматка риби, який знаходиться зверху. А лист норі ріжуть тоненькими смужками, якими пов’язують рис з рибою.

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