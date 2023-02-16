Політика

Сурков заявив, що не розраховував на виконання мінських угод

16 Лютого 2023 12:48
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сурков, мінські угоди

Колишній помічник Путіна та екс-куратор внутрішньої політики Кремля Владислав Сурков заявив, що працюючи над Мінськими угодами, він не виходив із того, що вони мають бути виконані.

Натомість з таким твердженням не погодився речник російського президента Дмитро Пєсков. “Ви знаєте скільки російська сторона доклала зусиль на переговорному треку для того, щоб змусити в українську сторону, і Берлін, і Париж стати на шлях реалізації тих зобов’язань, які сторони на себе взяли за цими мінськими домовленостями. Зусилля були витрачені неабиякі”, – сказав Пісків.

За його словами, “основне завдання було – таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов’язання”. Дмитро Пєсков запропонував журналістам уточнити у Суркова, що той “мав на увазі” в інтерв’ю, говорячи про мінські угоди.


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