Sunolta, чим відома група компаній Санолта, дані про власників, порушення в діяльності, судові справи

Протягом останніх двох років назва групи компаній “Санолта” спливає у низці юридичних суперечок, пов’язаних з майном Одеського морського торгового порту. Нижче пропонуємо детальний розбір ситуації.

Чим займається група компаній Sunolta

Торгівельно-виробнича група компаній Санолта (Sunolta) займається виробництвом, переробкою, а також оптовою та дрібнооптовою торгівлею соняшником, пшеницею, борошном, олією, горохом, паливними пелетами та альтернативними видами палива.

Також вона надає послуги з перевезення аграрної продукції по всій території України – як сипучих, так і наливних вантажів.

Згідно до інформації на сайті компанії https://sunolta.ua/, Sunolta експортує свою продукцію до понад 40 країн світу. Головним чином це країни Азії та Африки.

Основні виробничі потужності Санолти базуються у місті Голованівськ у Кіровоградській області. Також вона базується в Одесі, Гайвороні (Кіровоградська область), Умані та Тальному (обидва – Черкаська область).

Що відомо про власників Sunolta

За даними YouControl https://youcontrol.com.ua/en/catalog/gb-card/08149771/, наразі засновниками керуючої “Санолта Груп Україна” вказуються британська SUNOLTA GROUP LTD (90,91%) і громадянка України Тетяна Коваленко (9,09%). Вона ж є кінцевим бенефіціаром ТОВ “Санолта” із часткою 98%.

Історія групи компаній Санолта

Торгівельно-виробнича група компаній Санолта (Sunolta) була започаткована в Одесі у 1996 році. Засновниками стали троє бізнесменів – Олександр Любинецький, Олег Коваленко та Андрій Капець. Тоді компанія мала назву “КЛК” і її основною діяльністю була комбікормова промисловість, свідчать дані сайту “Елеваторіст” https://elevatorist.com/kompanii/418-Sunolta .

Виробничу діяльність ТОВ “Санолта” почало у 2001 році як цех з виробництва соняшникової олії на території ТОВ “Відродження” у селищі Голованівськ (Кіровоградська область). На той момент це було маленьке підприємство з продуктивністю 30 тонн олії на добу, зазначається на офіційному сайті групи компаній Sunolta, в розділі “Про нас”.

У 2006 році група компаній Sunolta приєднала до себе вищезгаданого переробника масло-жирової продукції “Відродження”.

У 2008 році Санолта відкрила нову котельню та відділення первинного пресування, збільшивши продуктивність до 160 тонн соняшнику на добу.

У 2013 році було засновано “Санолта Груп Україна”, що спеціалізується на оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Того ж року на потужностях Sunolta з’явилися відділення грануляції, відбулося розширення оліє-пресового цеху, додалася можливість переробки ріпаку.

На початку 2014 року групою Санолта було введено в експлуатацію елеватор компанії “Відродження” у селищі Голованівськ.

У 2017 році на території “Відродження” було запущено екстракційний цех з можливістю переробки до 700 тонн насіння соняшнику на добу.

Протягом 2018-2023 років група компаній SUNOLTA GROUP LTD проводила масштабну модернізацію своїх потужностей, в тому числі з метою збільшення продуктивності.

У 2023 році також була заснована компанія “Аттолло Гранум”, що увійшла до складу групи Sunolta. Директором компанії значиться Олександр Павленко, а її юридична адреса – в місті Одеса.

Також у 2023 році група компаній Sunolta придбала низку активів в Одеському порту. Серед них – частина портових об’єктів та обладнання, що належали компанії GNT Group (зокрема, зерновий термінал “Олімпекс Купе Інтернейшнл”) та знаходилися у заставі українських банків за борговими зобов’язаннями.

В результаті проведення інвентаризації у 2024 році арбітражний керуючий встановив, що більша частина активів “Олімпекс Купе Інтернешнл” була передана в користування компаніям, які так чи інакше перебувають під впливом колишніх власників терміналу, в тому числі “Аттолло Гранум”. Наразі набуття цього майна є предметом розслідування правоохоронних органів та оскарження в суді.

Судові справи за участі групи компаній Санолта

Звинувачення на адресу Sunolta з боку американських фондів

У листопаді 2019 року група GNT уклала кредитний договір у розмірі 75 млн дол. США з американським інвестиційним фондом Argentem Creek Partners (ACP). Одним з видів забезпечення під час оформлення кредиту стали договори іпотеки/застави зернового терміналу “Олімпекс Купе Інтернейшнл”, який у 2023 році придбала Санолта.

Крім того, у січні 2021 року група GNT отримала кредит у розмірі 20 млн дол. США для збільшення оборотного капіталу від іншого американського інвестиційного фонду – Innovatus Structured Trade Finance (Інноватус). В якості забезпечення кредиту в цьому випадку було оформлено, серед іншого, заставу запасів зерна групи GNT. Станом на липень 2021 року в заставі Інноватуса перебувало 116 тисяч тонн зерна.

На момент укладання обох договорів бенефіціарними власниками групи GNT були Сергій Гроза та Володимир Науменко. Крім того, серед співробітників GNT були громадяни Росії – Міхаїл Іпатов та Альона Лазіцкая, а також громадянин Сербії – Душан Деніч.

Як стверджують обидва американські фонди, група GNT регулярно порушувала умови кредитних договорів. Зокрема, у випадку з ACP вона неодноразово не сплачувала навіть відсотки за кредитом, а на дату настання виконання основного зобов’язання у грудні 2021 року група GNT так і не погасила кредит. Так само група GNT неодноразово не сплачувала відсотки за кредитом Інноватуса та не погасила кредит на дату настання виконання основного зобов’язання, також у грудні 2021 року.

Як результат, на сьогоднішній день загальна сума боргів групи GNT перед обома американськими інвестиційними фондами становить понад 150 млн дол. США. Водночас, ACP та Інноватус йшли на зустріч групі, неодноразово надаючи відстрочки виплат за кредитами.

Зокрема, на кінець 2021 року група GNT повідомила, що має на своїх рахунках лише 58 тис. дол. США, тоді як запаси товарів на елеваторах та дебіторська заборгованість становили понад 160 млн. дол. США.

Більш того, фінансовий директор GNT Деніч та бенефіціари GNT Гроза і Науменко використали розв’язану Росією в лютому 2022 року повномасштабну війну в Україні як виправдання для розтрати запасів зерна та соняшника на 130 млн дол. США. Жодних документів, що правдоподібно пояснюють втрату запасів, інвестфондам ACP та Інноватус представники GNT так і не надали. При цьому інспекторів, яких надіслали кредитори, не допустили до силосів, де мало зберігатися зерно компанії.

В результаті у грудні 2022 року, щоб захистити групу GNT від подальшої розтрати активів, американські кредитори призначили нових директорів по всій групі, однак зіткнулися з цілою низкою злочинних дій з боку GNT. За розслідування цих фактів взялася Національна поліція України.

Як вдалося з’ясувати, Гроза та Науменко створили мережу офшорних та українських компаній із прихованими боргами, в яких були задіяні банки, у тому числі “Південний” та “Восток”. Ці приховані борги були створені для того, щоб зрештою унеможливити звернення стягнення американськими кредиторами у разі дефолту групи GNT.

Саме тоді Гроза та Науменко, через банки “Південний” та “Восток”, незаконно вивели активи з терміналу “Олімпекс Купе Інтернешнл” за незначну частину їхньої вартості. Щоб зробити цільову компанію менш привабливою для потенційного набувача, власники GNT використали тактику “отруйних пігулок”, які вони заклали ще задовго до початку війни. Таким чином, половину терміналу вартістю близько 350 млн дол. США шляхом фіктивного звернення стягнення було продано компаніям групи “Санолта” всього за 4,3 млн дол. США, а потім передано в іпотеку компаніям, підконтрольним Грозі та Науменку.

Зокрема, у листопаді-грудні 2022 року, якраз напередодні початку примусових дій з боку ACP та Інноватуса, Деніч, Гроза та Науменко перевели 115,4 млн дол. США з банківського рахунку групи в банку Barclays. Також 28,2 млн дол. США було переведено компанії GNT Europe, яка належить Денічу.

У відповідь на це в січні 2023 року Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів (WFO) щодо Грози та Науменка, щоб запобігти подальшій розтраті активів.

Також своє власне розслідування щодо незаконного виведення активів, яке відбувалося з моменту початку застосування заходів примусового стягнення, веде кіпрська поліція.

Епізод із виведенням зерна групами компаній Sunolta та GNT, яке виконувало роль кредитних зобов’язань перед американськими кредиторами

У серпні 2022 року група компаній GNT повідомила ACP про те, що 63 тис. тонн насіння соняшнику з власних запасів групи були продані в травні 2022 року з величезними збитками в розмірі 41,5 млн дол. США. В групі GNT пояснили продаж насіння соняшнику за зниженими цінами нібито псуванням цих запасів через війну. Однак жодних підтверджуючих документів його псування надано не було.

Втім, згодом стало відомо, що майже всі запаси насіння соняшнику GNT зберігалися на складах, що входять до групи Sunolta. Зокрема, 50 тис. тонн насіння соняшнику зберігалося на лінійному елеваторі ТОВ “Відродження” у селищі Голованівськ. Оскільки максимальна потужність зберігання сільськогосподарської продукції на цьому терміналі становить 50 тис. тонн, стає очевидним, що він був повністю завантажений виключно насінням соняшнику, що належить компанії Групи GNT.

Як вже зазначалося вище, у 2017 році на тій самій базі ТОВ “Відродження” був запущений завод з екстракції соняшникової олії, потужності якого дозволяють переробляти до 700 тонн сировини на добу. Таким чином, більшість нібито “зіпсованого” насіння соняшнику перероблялося на олію на місці в олійноекстракційних цехах, а потім продавалося за ринковою вартістю.

Водночас, у відкритих джерелах можна було знайти пряме посилання на те, що власником елеватора “Відродження” є ТОВ “Ферко” – одна з основних компаній групи GNT. Втім, після винесення питання в публічну площину, інформацію про ТОВ “Ферко”, яка доводила зв’язок з GNT, було прибрано з сайту KZM Industries https://kmzindustries.ua/objects/elevator-u-kirovogradskij-obl-3 .

При цьому група GNT неодноразово заявляла американським кредиторам, що не здійснювала жодних торгових операцій з квітня по червень 2022 року. Втім, офіційні дані, отримані в рамках кримінального розслідування, свідчать, що ТОВ “Ферко” з групи GNT активно торгувало, і саме в період квітень-червень 2022 року активно експортувало соняшникову олію, насіння соняшнику та соняшниковий шрот на суми в мільйони доларів США, зокрема й компаніям групи Sunolta.

Зокрема, за даними Державної митної служби України, лише протягом квітня-червня 2022 року ТОВ “Ферко” було здійснено низку торговельних операцій:

експортовано 2 310 000 кг соняшникової олії (загальною вартістю 3 003 000 доларів США) компанії GNT Trade DMCC у травні 2022 року;

експортовано 527 400 кг насіння соняшнику (загальною фактурною вартістю 255 789 доларів США) у квітні-травні 2022 року;

експортовано 2 348 020 кг соняшникового шроту (загальною фактурною вартістю 545 960 доларів США) у квітні-травні 2022 року;

експортовано 7 595 367 кг соняшникової олії (загальною фактурною вартістю 8 546 244,76 доларів США) у квітні-червні 2022 року.

Серед іншого, зазначені торговельні операції здійснювалися з компаніями групи Sunolta. Відтак, маємо всі ознаки того, що ТОВ “Ферко”, одна з основних компаній групи GNT, експортувало насіння соняшнику, олію та шрот, вироблені із “зіпсованого” насіння соняшнику.

Епізод з банком “Південний”

Не повідомивши американських кредиторів, підконтрольні Грозі та Науменку компанії ТОВ “Ферко” та “Вторметекспорт”, до яких ACP та Інноватус не мають права вимоги, так як зазначені компанії не входять в групу боржника, взяли кредитів на 17,5 млн дол. США у банку “Південний”. В якості застави вони передали майно компаній групи GNT, в тому числі, половину зернового терміналу в Одеському порту. Однак така передача майна терміналу в іпотеку та/або заставу третім особам була заборонена відповідно до вже існуючої кредитної угоди між, зокрема, ACP і GNT.

При цьому, відповідно до витягу з Реєстру речових прав, строк виконання основного зобов’язання перед банком «Південний» мав настати лише 31 липня 2024 року, однак несподівано у січні 2023 року банĸ “Південний” швидко ініціював процедуру звернення стягнення, серед іншого, на половину зернового терміналу “Олімпекс Купе Інтернешнл”. Вимога банку була отримана останнім 17 січня 2023 року.

Таким чином, у “Олімпекс Купе Інтернешнл” був гарантований Законом України “Про іпотеку” 30-денний термін на виконання зобов’язань за вимогою банку, перебіг якого розпочався з 18 січня 2023 року та який мав завершитися 16 лютого 2023 року. Однак, звернення стягнення відбулось вже 13 лютого 2023 року – до закінчення 30-денного строку, що є грубим порушенням ст. 35 Закону “Про іпотеку” та підставою для недійсності такого правочину.

Втім, приватний нотаріус Дімітрова Т.А. прийняла незаконне рішення про реєстрацію прав. Ціна продажу сĸлала всього 158 млн грн, тобто 4,3 млн дол. США, а поĸупцем стала ТОВ “Санолта Корм” з групи Sunolta. Варто також зауважити, що відповідно до оцінки PricewaterhouseCoopers, проведеної у 2020 році, вартість зернового терміналу “Олімпекс Купе Інтернешнл” була оцінена в 303-348 млн дол. США.

Більш того, одночасно одеський нотаріус, в порушення законодавства, переоформила і права на земельні ділянки у одеському порті, орендовані “Олімпекс Купе Інтернешнл” у Одеської ОДА. Це відбулося попри той факт, що на цих же ділянках знаходиться інше нерухоме майно “Олімпекс”, яке перебуває в іпотеці у американських кредиторів.

Водночас, станом на день вчинення реєстраційної дії усе майно “Олімпекс Купе Інтернешнл” перебувало під арештом згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 5 січня 2023 року. А вже 15 лютого 2023 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство “Олімпекс” та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. Тобто, після введення мораторію, звернення стягнення на майно “Олімпекс Купе Інтернешнл” вже не могло б відбутися в описаному вище порядку.

Щоб ускладнити повернення майна назад до “Олімпекс Купе Інтернешнл”, ТОВ “Санолта Корм” 10 квітня 2023 року продало це ж майно пов’язаній компанії – ТОВ “Атолло Гранум” з групи “Санолта”, яке було зареєстроване лише 16 березня 2023 року і не мало до цього ніякого іншого майна. Продаж майна 10 квітні 2023 року був зроблений знову за наявності арешту (із забороною відчуження), накладеного Печерським районним судом м. Києва від 27 березня 2023 року. А вже 19 квітня 2023 року ТОВ “Атолло Гранум” передав половину терміналу на 20 років під позику всього в 130,8 тис. дол. в іпотеку ТОВ “Озірки”, що також є підконтрольною Грозі та Науменку.

Епізод з банком “Восток”

Аналогічна з банком “Південний” склалася ситуація і з банком “Восток”, з яким також, в порушення існуючої кредитної угоди між ACP та GNT, компанії Грози та Науменка ТОВ “Вторметекспорт” та ТОВ “ЗПК “Інзерноекспорт” уклали кредитні угоди. Для забезпечення кредитних зобовʼязань банку було передано в іпотеку та заставу нерухоме і рухоме майно “Олімпекс Купе Інтернешнл”, а саме – так званий “Сухий Порт”.

Відповідно до витягу з Реєстру речових прав, строк виконання основного зобов’язання перед банком “Восток” мав настати лише 25 травня 2023 року, однак не дочікуючись настання визначеного строку, банк розпочав процедуру звернення стягнення раніше. При цьому повідомлення-вимоги від “Востока” від 2 грудня 2022 року були вручені нарочно, а не надіслані поштою, що є грубим порушенням положень ст. 35 Закону України “Про іпотеку”, що встановлює обов’язок саме надсилання вимоги боржнику та іпотекодавцю. При цьому, звернення стягнення на рухоме майно за кредитами “Востока” розпочалось лише 13 лютого 2023 року – з моменту внесення відповідного запису до ДРОРМ, який неможливо датувати заднім числом (підробити). Таким чином є всі підстави вважати, що повідомлення-вимоги від “Востока” від 2 грудня 2022 року є підробленими (датовані заднім числом). Дані факти наразі також розслідує Національна поліція.

Крім того, 10 лютого 2023 року банк “Восток” відступив право вимоги за своїм боргом компанії ТОВ “Фінансова компанія “Солюшинс Фактор”, яке того ж дня відступило право вимоги ТОВ “Доступні фінанси”. І в той же самий день, за декілька днів до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторію, “Сухий Порт” було продано компанії Sunolta OU (Естонська компанія з групи “Санолта”). При цьому угоду було укладено за надзвичайно заниженою ціною – всього за 4,7 млн дол. США, тоді як його ринкова вартість за оцінкою PWC від 2020 року становила мінімум 18 млн дол. США. Водночас, як і в ситуації з “Південним”, “Сухий Порт” перебував під арештом згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 5 січня 2023 року. Однак 10 квітня 2023 року “Сухий порт” було передано ТОВ “Зерновий Порт” – компанії, яка була зареєстрована лише 23 березня 2023 року і не мала іншого майна. Водночас єдиним учасником цього ТОВ є Sunolta OU. “Сухий Порт” також знаходився під арештом на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27 березня 2023 року, але 19 квітня 2023 року його було передано на 20 років під позику в 78,5 тис. дол. США в іпотеку ТОВ “Майнд Сет”, що також підконтрольне Грозі та Науменку.

Реакція Мін’юсту на порушення GNT та Sunolta

Щодо вищезазначених порушень при здійсненні реєстраційних дій по епізодам з “Південним” та “Востоком” були подані скарги до Антирейдерської комісії Міністерства юстиції України. Розгляд скарг було призначено на 30 січня 2024 року. В результаті Міністерство юстиції прийняло рішення задовольнити скарги та підтвердило наявність порушень при здійсненні реєстраційних дій нотаріусами – під час реєстрації права власності на половину зернового терміналу “Олімпекс Купе Інтернешнл” та “Сухого порту” за компаніями з групи “Санолта”.

Зазначене рішення Мін’юсту передбачає, що вказане майно повинно бути перереєстроване назад на “Олімпекс Купе Інтернешнл”. Тобто, тепер ці активи зможуть бути використані для задоволення вимог кредиторів “Олімпекс Купе Інтернешнл”, а саме Argentem Creek Partners та Innovatus.