Політика

Сунак заявив, що Британія завдасть нових ударів по позиціях хуситів у Ємені, якщо буде потреба

23 Січня 2024 19:20
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британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство без вагань завдасть нових ударів по позиціях хуситів у Ємені, якщо вони продовжать напади у Червоному морі.

Про це повідомляє ВВС.

«Ми не хочемо конфронтації. Ми закликаємо хуситів і тих, хто їм допомагає, припинити ці незаконні та неприйнятні напади. Але якщо буде потрібно, Сполучене Королівство без вагань відповість знову в рамках самозахисту», – заявив британський політик під час виступу у Палаті громад у вівторок, 23 січня.

Він також прокоментував атаки США та Британії по хуситах 22 січня, сказавши, що удари були націлені на об’єкти, які бойовики використовують для підтримки атак на судноплавство, і що «усі визначені цілі були знищені».

Сунак додав, що під час ударів було вжито «максимальної обережності» і жодна цивільна особа не загинула.


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