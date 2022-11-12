Суспільство

“Сухий закон” в окупантів на Херсонщині, 14 ударів по ворогу: головне із зведення Генштабу

12 Листопада 2022 18:58
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генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровсько та Сумської областей.

Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас, продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляють у Генштабі.

Республіка Білорусь надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, та формує російсько-білоруське угруповання військ на своїй території.

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено “сухий закон”, а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 – пораненими.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.


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