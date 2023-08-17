Суспільство

Судно, яке вчора вийшло з порту Одеси, дісталось міжнародних вод

17 Серпня 2023 12:20
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Одеський порт

Німецьке вантажне судно, яке було заблоковано в Одеському порту з початку війни, без проблем перетнуло українські води.

Про це з посиланням на пресслужбу компанії-власника з Гамбурга Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) повідомляє телеканал ARD.

Через кілька годин після виходу в середу з південноукраїнського порту Одеси німецький вантажний лайнер Joseph Schulte, який ходить під прапором Гонконгу, успішно перетнув українську частину Чорного моря. «Я можу підтвердити, що судно покинуло українські води», — сказала речниця.

Компанія подякувала всім причетним сторонам, які зробили можливим безпечний прохід вантажного судна. Судно, яке також частково належить китайському банку, прямує до Стамбула. За даними українських джерел, воно перевозить понад 2100 контейнерів із близько 30 тис. тонн вантажів. Воно стало першим, яке вийшло з Одеського порту «гуманітарним коридором», який покликаний дозволити суднам, які застрягли в Одеському порту, перетинати Чорне море та дістатися берегів іноземних держав. Перехід «коридором» відбувається на власний ризик.

Німецькі експерти вважають, що Росія не вжила спроб атакувати судно не в останню чергу з огляду на те, що воно належить ФРН, яка могла б різко відреагувати та прийняти нові рішення щодо постачання Україні додаткових озброєнь.


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