Суд залишив під вартою водія Mercedes, який побив велосипедиста у Києві

Київський апеляційний суд залишив під вартою Олександра Хілика, підозрюваного у побитті та залишенні в небезпеці велосипедиста. Він перебуватиме під арештом до 1 грудня, однак зможе вийти під заставу у 5 мільйонів гривень. Про це повідомило «Суспільне».

Хілику інкримінують умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і залишення потерпілого без допомоги. Раніше суд продовжив арешт до 31 жовтня, однак захист подав апеляцію, вимагаючи змінити запобіжний захід на домашній арешт або особисте зобов’язання.

Підозрюваний брав участь у засіданні через відеозв’язок із СІЗО, заявивши про проблеми зі здоров’ям і заслуги у волонтерстві. «Я в режимі одуванчика: мені не можна піднімати важке, спати обличчям у подушку», — сказав він.

Прокурор Олександр Свербиус наголосив, що Хілик залишив потерпілого у тяжкому стані без допомоги, не викликав швидку і не намагався компенсувати лікування. Суд погодився з позицією обвинувачення й залишив чинним попереднє рішення.

Раніше цей самий суд уже обирав підозрюваному такий самий запобіжний захід у межах іншого кримінального провадження. «Разом за двома справами потрібно внести 10 мільйонів гривень застави. На сьогодні такої суми в мого підзахисного немає», — повідомила адвокатка Хілика.

Нагадаємо, у вересні в Києві між водієм Mercedes-Benz G-500 та велосипедистом стався конфлікт через паркування на велосмузі. Після суперечки водій кілька разів ударив велосипедиста по голові, від чого той знепритомнів. Замість допомоги нападник відтягнув потерпілого на узбіччя і поїхав. Постраждалий отримав черепно-мозкову травму, забій мозку та перелом скроневої кістки.

Цікаво, що Хілика також підозрюють у привласненні 25 мільйонів гривень під час закупівель одягу для територіальної оборони.