Суд залишив під арештом журналіста WSJ Евана Гершковича

Мосміськсуд відхилив апеляцію на арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого наприкінці березня затримали в Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві. 31-річний Гершкович, якого утримують у Лефортово, залишиться там як мінімум до 29 травня.

Засідання у суді висвітлювали кілька десятків журналістів російських та зарубіжних ЗМІ. До суду також приїхала посол США Лінн Трейсі з колегами з американського посольства – її допустили до зали засідань.

Апеляцію на арешт Гершковича суд розглядав у закритому режимі, як це відбувається у справах про шпигунство. На оголошення прес-служба допустила кількох журналістів та делегацію з посольства США. Рішення Лефортовського суду Мосміськсуд змінювати не став.

На засіданні з’ясувалося, хто захищає Гершковича – це керуючий партнер адвокатського бюро ZKS Тетяна Ножкіна та її колега Марія Корчагіна. У ZKS працює багато вихідців із силових структур. Обидва старші партнери бюро Андрій Гривцов і Денис Саушкін – колишні слідчі, ще один партнер – Сергій Малюкін вісім років пропрацював у Слідчому комітеті.

Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі 30 березня – журналіст приїхав туди у відрядження. Після цього його секретно доставили до Москви, де Лефортівський суд у закритому режимі та без адвокатів журналіста за згодою ув’язнив його під варту. Прес-секретар суду вийшла на зв’язок із журналістами лише після закінчення засідання.

7 квітня Гершковичу офіційно звинуватили за статтею шпигунство (ст. 276 КК РФ) – за нею журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі. ФСБ оголосила, що репортер WSJ “діючи за завданням американської сторони, вів збір складових держтаємниці відомостей про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу Росії”.

Про який саме завод йдеться, неясно, але кілька ЗМІ припустили, що це може бути “Уралвагонзавод”.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Гершковича нібито взяли “на місці злочину”, але досі ані Кремль, ані спецслужби не надали жодних свідчень причетності журналіста до шпигунства.

Сам Гершкович “категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався в Росії журналістською діяльністю”, повідомили у ФСБ. WSJ також “рішуче” відкинула звинувачення і відразу після арешту журналіста повідомила, що “домагатиметься негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера”.

Після затримання Гершковича західні ЗМІ звернули увагу, що репортер став першим із часів холодної війни американським журналістом, звинуваченим у шпигунстві. 1986 року під такі підозри потрапив співробітник U.S. News & World Report Ніколас Данилофф. Через три тижні його обміняли на звинуваченого у шпигунстві співробітника радянської місії в ООН Геннадія Захарова.