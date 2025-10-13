Суд заарештував 12 учасників наркосиндикату, яким керував куратор з росії — Нацполіція

Суд узяв під варту 12 учасників потужного наркосиндикату, діяльність якого координував куратор з росії. Як повідомила Національна поліція України, організатор керував виробництвом і збутом психотропних речовин дистанційно — через зашифровані канали зв’язку та з російського номера телефону.
За даними слідства, учасники угруповання виготовляли та фасували психотропи у професійно обладнаних нарколабораторіях, замаскованих під складські приміщення.
«Під час обшуків поліцейські знешкодили дві нарколабораторії та три склади з прекурсорами, вилучили 44 одиниці вибухівки, 30 кг солей і понад п’ять тисяч літрів прекурсорів», — повідомили в поліції.
Операцію провели слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки СБУ, Департаменту боротьби з наркозлочинністю та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Дванадцятьом фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255),
- незаконне виготовлення й збут психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311),
- утримання місць для їх виробництва (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317).
Усіх підозрюваних заарештовано без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють особу організатора, який координував діяльність синдикату з території росії.