Суд відправив під варту працівника військкомату, який взяв на фіктивну службу футболістів

Личаківський райсуд Львова відправив під варту командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про справу про фіктивну службу професійних футболістів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Суд дозволив внести заставу у 214 тисяч гривень, а також на місяць відсторонив його від виконання обов’язків.

Раніше ДБР повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони сімох осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків.

Так ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.

За даними відомства, фіктивні військовослужбовці «коштували бюджету» майже 1,5 млн грн — це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.