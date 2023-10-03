Суспільство

Суд спростував всі претензії НАЗК – Кирило Тимошенко 

3 Жовтня 2023 20:24
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суд, тимошенко

Ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 3 жовтня повідомив, що спростував у суді всі наявні до нього претензії Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє Тимошенко у Facebook.

Тимошенко повідомив також, що перебуває у Києві і нікуди не виїжджає. 8 місяців після звільнення з Офісу президента продовжував працювати, зокрема допомагати українським військовим.

“Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене”.


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