Суд спростував всі претензії НАЗК – Кирило Тимошенко 

Ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 3 жовтня повідомив, що спростував у суді всі наявні до нього претензії Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє Тимошенко у Facebook.

Тимошенко повідомив також, що перебуває у Києві і нікуди не виїжджає. 8 місяців після звільнення з Офісу президента продовжував працювати, зокрема допомагати українським військовим.

“Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене”.