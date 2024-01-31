Суд ООН частково визнав Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі

Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку бойовиків на сході України у 2014 році.

Про це йдеться в рішенні Міжнародного суду ООН, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна.

Крім того, суд в Гаазі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності РФ за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Таким чином суд ООН сьогодні підтвердив меншу частину звинувачень з боку української сторони до Росії у справі про фінансування тероризму.