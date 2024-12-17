Стрілянина у школі США: загинули вчитель та учень, шестеро поранені, нападниця вчинила самогубство

У приватній християнській школі Abundant Life у місті Медісон, штат Вісконсин, сталася стрілянина. Сімнадцятирічна школярка відкрила вогонь, убивши вчителя та старшокласника, ще шестеро осіб отримали поранення.

Про це пишуть The Associated Press, The New York Times.

Начальник поліції Медісона Шон Барнс повідомив, що стан двох постраждалих залишається критичним, решта отримали травми середнього та легкого ступеня тяжкості. У школі на момент нападу перебували близько 390 учнів. Нападниця використовувала пістолет калібру 9 мм.

Поліція отримала сигнал про стрілянину о 11:00 за місцевим часом. Офіцери швидко прибули на місце, проте зброю не застосовували — нападниця, ймовірно, вчинила самогубство до їхнього прибуття.

“Це місце мало бути безпечним. Кожна дитина і кожна людина в цій будівлі тепер є жертвою і залишатиметься нею завжди”, — наголосив Барнс.

Правоохоронці ідентифікували нападницю як 15-річну Наталі Рупноу, яка використовувала ім’я Саманта. Поліція продовжує розслідування, встановлюючи мотиви злочину.