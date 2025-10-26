Стрілянина у Пенсільванії: одна людина загинула, шестеро поранені під час святкування у Лінкольнському університеті

У штаті Пенсільванія, США, під час святкування Дня випускника у Лінкольнському університеті сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, ще шестеро були поранені. Про це повідомляє NBC News.

За даними окружного прокурора округу Честер Криса де Баррени-Саробе, одного з підозрюваних, який мав при собі зброю, затримали. Слідство розглядає можливість, що стрілянину могли відкрити кілька осіб.

«Є докази, які дають підстави вважати, що це цілком можлива версія», — сказав прокурор, додавши, що мотиви нападу поки невідомі.

Інцидент стався близько 9:30 вечора у суботу, після завершення футбольного матчу, коли натовп людей зібрався біля Міжнародного культурного центру університету. За словами начальника університетської поліції Марка Парті, стрілянина сталася під час «tailgate» — неформальної частини святкування.

Очевидці розповіли NBC Philadelphia, що люди почали тікати з території кампусу біля міста Оксфорд після того, як пролунали постріли.

Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро заявив, що запропонував університету «повну підтримку» від влади штату та закликав громадян «молитися за студентів, викладачів і правоохоронців».

На неділю адміністрація університету оголосила про відкриття пунктів психологічної допомоги для студентів.

Лінкольнський університет – це перша в США установа вищої освіти, яка надавала ступені афроамериканцям (заснований 1854 року як Historically Black College and University, HBCU). Зараз тут навчається близько 2000 студентів. Ця подія – не єдиний інцидент на кампусах HBCU: напередодні, у п’ятницю ввечері, поблизу Університету Говарда у Вашингтоні сталася інша стрілянина, де поранено п’ятеро людей, але без летальних наслідків.