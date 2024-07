Стрілянина на мітингу Трампа, колишній президент США покинув сцену із закривавленим обличчям

Звуки стрілянини пролунали під час виступу кандидата в президенти США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Він перервав промову і покинув майданчик. Стрільця вбито, загинув також щонайменше один учасник мітингу, повідомив окружний прокурор, передають американські ЗМІ.

Одразу ж після початку стрілянини Трамп пригнувся до трибуни, до нього підбігли охоронці і повели його. Перед відходом політик помахав рукою, стиснутою в кулак.

На відеокадрах видно, що у Трампа закривавлене праве вухо.

Кандидат у президенти від республіканської партії звертався до своїх прихильників у Батлері, штат Пенсільванія, – вирішальному хиткому штаті на майбутніх листопадових виборах.

За спиною Трампа були його прихильники з плакатами. Коли пролунали постріли, вони теж пригнулися.

Судячи з кадрів трансляції, постріли пролунали, коли Трамп розповідав про кількість нелегальних мігрантів у США.

Представник Трампа Стівен Чанг заявив, що колишній президент перебуває в лікарні, де його стан оцінюють лікарі. “Президент Трамп дякує співробітникам правоохоронних органів та екстрених служб за швидку реакцію під час цієї кричущої події. З ним усе гаразд, він на огляді в місцевій лікарні”.

Пізніше вийшла заява Секретної служби, що відповідає за охорону Трампа. У ній ідеться, що нападник зробив кілька пострілів у бік сцени “з підвищення за межами місця проведення мітингу”.

“Співробітники Секретної служби США нейтралізували стрілка, він мертвий. Секретна служба США швидко вжила захисних заходів, колишній президент Трамп перебуває в безпеці. Один глядач загинув, двоє дістали серйозні поранення. Інцидент розслідують. Секретна служба повідомила ФБР”, – йдеться в заяві.

Особу того, хто стріляв, поки що не називають.

Раніше окружний прокурор Батлера Річард Голдінгер повідомив агентству Associated Press, що стрілка було вбито. Крім того, за його словами, загинув щонайменше один учасник мітингу Трампа, ще один глядач був поранений і перебуває у важкому стані.

Associated Press із посиланням на двох співробітників правоохоронних органів повідомило, що стрілянину на мітингу Дональда Трампа розслідують як спробу замаху.

CBS у своєму прямому ефірі підкреслює, що на таких мітингах завжди вживають посилених заходів безпеки, людей пропускають через рамки металошукачів.

“У мене влучила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха, – повідомив Трамп. – Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча, тому я зрозумів, що відбувається”.

Він подякував Секретній службі США й усім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину, а також висловив співчуття родинам загиблого й пораненого на мітингу.

“Неймовірно, що такий акт міг статися в нашій країні”, – написав Трамп.

О 21:02 за місцевим часом (у Києві було 04:02) поліцейські повідомили натовпу, що зібрався біля госпіталю в Батлері, що Дональд Трамп поїхав на кортежі через інший вихід.

Президента Байдена поінформували про те, що трапилося, повідомив Білий Дім. Брифінг провели глави секретної служби і міністерства внутрішньої безпеки, а також радниця Байдена з питань внутрішньої безпеки.

Ось що сказав після брифінгу американський президент:

“Мені повідомили про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий, що він у безпеці й почувається добре. Я молюся за нього, його сім’ю і всіх хто був на мітингу. Ми чекаємо на інформацію.

Джилл і я вдячні Секретній службі за те, що вони забезпечили його безпеку. В Америці немає місця такому насильству. Уся нація повинна об’єднатися і засудити це насильство”.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret…