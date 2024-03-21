“Вдало обрана стратегія розвитку бізнесу – це перший і найважливіший крок до досягнення успіху“, — такими словами Артем Литвинов, директор відділу маркетингу компанії Motion by Visible, розпочинає опис своєї роботи. Ми зв’язалися з ним, щоб дізнатися, як організація, в якій він працює, допомагає власникам підприємств вирішувати їхні юридичні та маркетингові виклики.

Як розповідає Артем Литвинов, Motion by Visible надає наступні послуги:

Усне та письмове консультування;

Підготовка та допомога в реалізації стратегії розвитку бізнесу;

Податкове планування;

Допомога у відкритті банківських рахунків;

Аналіз та організація роботи з договорами;

Підготовка юридичних угод відповідно до чинного законодавства.

Ми вирішили розпитати Артема Литвинова, з якими стратегіями розвитку бізнесу він працює. Виходячи з його пояснень, Motion by Visible допомагає реалізувати:

Базові – стратегії розвитку бізнесу спрямовані на розбудову компанії в цілому.

Стратегії зростання – пов’язані зі зміцненням позицій товарів чи послуг компанії на ринку.

Глобальні – стратегії розвитку бізнесу спрямовані на координацію маркетингової діяльності в інших країнах.

Конкурентні – пов’язані з формуванням механізмів реагування на ринкові зміни.

Ключові принципи маркетингу

“Реалізація стратегій розвитку бізнесу повинна базуватися на основних принципах маркетингу“, – каже нам голова відділу маркетингу Motion by Visible. Згідно з нашими спостереженнями, багато підприємців припускаються помилок саме на початку розбудови власної справи.

“Молоді бізнесмени часто нехтують основами маркетингу, – продовжує Артем Литвинов, – навіть клієнтоорієнтованість викликає у них труднощі”.

Ми також розпитали Артема Литвинова чому послуги Motion by Visible є затребувані серед професіоналів свого діла.

“Багато підприємців не розуміють, що потреби споживача мають бути задоволені максимально повно. Клієнт повинен захотіти скористатися продуктом або послугою компанії знову!“, – підсумовує Артем Литвинов. З його слів, Motion by Visible допомагає слідувати базовим принципам маркетингу.

Як Артем Литвинов перетворює ідеї на бізнес-успіх

Ми запитали Артема Литвинова про його реальні досягнення в Motion by Visible. Він розповів нам про два кейси, з якими його компанія успішно впоралась:

“До Motion by Visible звернувся чоловік з цікавим стартапом, – розказує Артем Литвинов, – на консультації стало зрозуміло, що він не обізнаний у стратегіях розвитку бізнесу та юридичних нюансах, які їх супроводжують. Він вирішив заснувати компанію з Motion by Visible. Ми надали йому як юридичну, так і маркетингову підтримку. Через півроку після відкриття фірми він заробив перший мільйон!” – розповів Артем Литвинов. Далі він описав наступний кейс:

“До Motion by Visible звернувся чоловік, бізнес якого стрімко почав занепадати, – розповідає Артем Литвинов, – проаналізувавши ситуацію, ми з’ясували, що у нього не було перспективних розробок, які б підтримували його продажі. За два місяці експерти Motion by Visible підготували стратегію розвитку бізнесу, яка принесла йому приріст збуту на 13%“.

Насамкінець, Артем Литвинов, голова відділу маркетингу Motion by Visible повідомив:

“Бізнес-ідеї зазвичай народжуються в головах тих, хто не знайомий з юридичними тонкощами створення підприємства. Саме для таких людей Motion by Visible і надає свої послуги“, – завершує Артем Литвинов.